Tribunal manda indenizar professora ‘achacada’ por alunos no Paraná

Os ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitaram recurso de revista da Associação Paranaense de Cultura (APC), em que a entidade buscava afastar condenação de R$ 9 mil por danos morais causados a uma professora em reunião de avaliação dos educadores, com participação dos alunos. Testemunhas confirmaram que o sistema ‘Falando Francamente’, que acontecia uma vez por semestre, ‘expunha os professores a situações constrangedoras’.

As informações foram divulgadas no site do TST – Processo: RR – 2328100-98.2007.5.09.0012

Segundo a professora – de Engenharia Ambiental -, o diretor do curso adotou, para fins de avaliação da qualificação profissional dos docentes, procedimento que motivou ofensas públicas verbais por parte dos alunos.

A autora da ação relatou que os professores ficavam no palco e eram avaliados pelos alunos, cerca de 200, na plateia, apresentando suas opiniões a respeito de cada educador.

Ela narrou que vários docentes foram ‘achacados’ e que, em uma das reuniões, um aluno levantou-se e reivindicou a saída dela. “Foi uma situação absolutamente constrangedora e vexatória”, afirmou. Ela pediu indenização por dano moral.

O juízo de primeiro grau deferiu o pagamento de indenização de R$ 9 mil. A Associação Paranaense de Cultura recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), que manteve a sentença.

O TRT destacou que as três testemunhas ouvidas, tanto da professora como da instituição, comprovaram que as reuniões eram constrangedoras e, principalmente, que o ocorrido com a profissional gerou muitos comentários.

A primeira testemunha da professora afirmou que depois do episódio ‘não se falava em outra coisa’. Disse também que os colegas de trabalho se sentiram constrangidos e discutiram o assunto em reunião semanal com o colegiado do curso, e decidiram que a partir dali os alunos ‘só poderiam se manifestar por escrito, o que foi respeitado’.

No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho a associação paranaense argumentou que a ofensa não partiu da instituição, mas de um aluno.

A Associação entende que não pode responder por uma conduta que não é sua ‘tampouco de prepostos, mas de um terceiro’.

A APC baseou o apelo em divergência jurisprudencial e em violação dos artigos 818 da CLT e 333, inciso I, do CPC.

Relator do processo, o ministro Hugo Carlos Scheuermann avaliou que não havia condições de conhecimento do recurso de revista, ou seja, não haveria possibilidade de examinar o mérito da questão.

De acordo com o ministro, a sistemática de repartição do ônus da prova, em que se baseou o recurso, incide apenas nos casos em que não se produziu prova ou essa se revelou insuficiente para formar o convencimento do juiz.

Na situação específica, porém, o Tribunal Regional reconheceu a existência do dano moral não a partir da análise do ônus probatório, mas a partir da prova efetivamente produzida. Por isso, concluiu ser ‘logicamente inconcebível a vulneração dos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC’.

Quanto à divergência jurisprudencial, Scheuermann salientou que eram inespecíficos os julgados apresentados para comparação, ‘pois não trazem premissa semelhante ao caso dos autos, em que ficou constatada a existência do ato ilícito e do dano moral, incidindo, assim, a barreira da Súmula 296 do TST’.

Diante da fundamentação do relator, a Primeira Turma não conheceu do recurso de revista da empregadora.

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA

A reportagem tentou contato com a defesa e com a Associação.

