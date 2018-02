Tribunal exonera servidora que deu ‘apoio técnico’ em edital que pede filé e salmão para juízes

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) exonerou nesta segunda-feira, 9, a coordenadora do setor de Serviços Gerais, Valéria Márcia Carvalho Ildefonso, uma das responsáveis por elaborar o polêmico edital que previa a compra de filé mignon e salmão para os “lanches” dos juízes e desembargadores mineiros. A decisão ocorreu após o Estado revelar a polêmica licitação e o Conselho Nacional de Justiça abrir um procedimento para cobrar explicações da corte e causou grande repercussão entre os servidores do órgão.

Abalada com o caso, a servidora procurou ajuda médica e não quis falar com a reportagem. Valéria continua trabalhando na corte mineira em outra função. Desde 2012 o nome dela aparece nos editais para o fornecimento de lanches, feitos anualmente, como “apoio técnico” ao certame.

Apesar de o TJMG negar que a exoneração de Valéria seja uma punição, o clima entre os servidores é de apreensão e até surpresa com o ocorrido, já que, como coordenadora, ela estava no nível mais baixo da hierarquia na Gerência de Acompanhamento e Gestão de Serviços Gerais (Geseg) entre os responsáveis pela elaboração do Termo de Referência (TR). O TR serve como parâmetro de quantidade e qualidade de itens a serem licitados nos editais, que neste caso específico era um edital de alimentos.

Dentre as atribuições do cargo, Valéria era quem elaborava o TR, com base no que seus superiores, e até desembargadores e juízes, solicitavam. “A demanda (para fazer os Termos de Referência) era verbal e ela tinha uma Gerência e uma Diretoria que tinha conhecimento de tudo. O TR passa por estas três pessoas antes de ir para a área de compras (Gerência de Compras do TJMG, responsável por fazer levantamento de preços e realizar o pregão)”, afirma a servidora AM, que não quis se identificar.

Questionado sobre o envolvimento dos responsáveis pela elaboração do edital, o Tribunal se limitou a dizer que “a sistemática (de elaboração do edital dos lanches) está sendo objeto de apuração pela Auditoria Interna, por ordem do presidente do Tribunal”.

De acordo com os servidores do Tribunal, na quarta-feira, 4, um dia após o CNJ cobrar explicações da corte mineira e o TJ revogar a polêmica licitação, funcionários do Gabinete Militar da Presidência da Corte foram até a Geseg e recolheram o computador de Valéria. Os militares também teriam feito questionamentos aos servidores da Gerência. Questionado, o TJMG apenas confirmou que a Auditoria Interna “recolheu o material para análise” e que está apurando a “sistemática das compras” por ordem do presidente.

O sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus), contudo, divulgou nota na noite de segunda manifestando o “estranhamento” em relação à exoneração e a própria condução das investigações. “Maior estranheza causa as informações que chegaram até nós (Sinjus) de que a Administração do TJMG pretende abrir sindicância contra a servidora e de que o Gabinete Militar da Presidência do Tribunal de Justiça teria, sem ordem judicial ou determinação expressa da Presidência, recolhido os computadores em que a servidora exercia sua função.”, afirma o sindicato no texto.

O Sinjus afirmou ainda que vai colocar o departamento jurídico em defesa da servidora e que “tomará as providências cabíveis em caso de eventuais abusos por parte do TJMG”.

O caso veio à tona após reportagem do Estado revelar que, desde que Pedro Bitencourt tomou posse na Presidência do Judiciário mineiro no ano passado, a corte começou a licitar várias carnes nobres para os lanches realizados na sede do TJ/MG na capital mineira. Além disso, os lanches ficaram mais fartos. Enquanto nos quatro anos anteriores a média de gasto com os lanches ficou em torno de R$ 741,4 mil, corrigidos pela inflação, o edital para fornecimento de alimentos para “confecção de lanches” deste ano tem previsão de gastar R$ 1,7 milhão.

Publicado na segunda-feira, 26 de outubro, o certame previa um total de 160 alimentos. Estava prevista a compra de itens como 18 mil abacaxis, 24 toneladas de pão de queijo (quase cinco vezes a média das gestões anteriores), 16,8 toneladas de mamão havaí, 1,8 tonelada de presunto e duas toneladas de presunto de peru light. A licitação prevê ainda as marcas dos produtos, em muitos casos longe de serem as mais baratas. O filé mignon, por exemplo, deve ser Friboi e o peito de peru da Sadia. Havia ainda a previsão de compra de 36 embalagens de 60 ml de molho de pimenta importado Tabasco.