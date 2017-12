Tribunal Eleitoral apreende 73 caixas de biscoito Globo com panfleto da Prefeitura do Rio

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreenderam na terça-feira, 28, no centro da capital fluminense 73 caixas de biscoito Globo com panfleto sobre o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) com o logotipo da Prefeitura do Rio, gestão Eduardo Paes (PMDB). Em cada caixa havia 25 unidades do tradicional biscoito de polvilho.

A apreensão ocorreu por volta das 14 horas, a cerca de 100 metros da sede do TRE-RJ, no centro do Rio. Segundo o Tribunal, em ano eleitoral, é proibida a distribuição gratuita de bem, valores ou benefícios por parte da Administração Pública (exceto em caso de calamidade, emergência ou programas sociais já cadastrados).

Pelo mesmo motivo, o coordenador estadual de fiscalização de propaganda eleitoral, o juiz Marcello Rubioli, já havia suspendido a distribuição de ingressos da Olimpíada e Paralimpíada pela Prefeitura, que criou os programas sociais para distribuição em maio deste ano (teria que ter feito isso ano passado).

O VLT foi inaugurado no início do mês depois de dois anos de obras e circula entre a Praça Mauá e o Santos Dumont, pela Avenida Rio Branco. O veículo é uma das grandes obras da Prefeitura e está vinculado à Olimpíada do Rio.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DO RIO

A Prefeitura do Rio esclarece que o material apreendido pelo TRE é fruto de uma ação educativa da Concessionária do VLT Carioca, que apresenta para a população o novo método de validação voluntária nos novos bondes.