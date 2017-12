Tribunal de Justiça de São Paulo elege nesta quarta seu novo presidente

O Tribunal de Justiça de São Paulo elege nesta quarta-feira, 6, seu novo comando. A maior Corte do mundo, com 359 desembargadores, vai escolher o sucessor de Paulo Dimas de Bellis Mascaretti na Presidência e também o vice-presidente e o corregedor-geral.

Documento MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS PDF

Documento EROS PICELI PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Documento ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO PDF

Concorrem à cadeira que Dimas Mascaretti ocupa há dois anos os desembargadores Ademir de Carvalho Benedito, atual vice-presidente, Eros Piceli – que já foi vice – e Manoel de Queiroz Pereira Calças, hoje o corregedor.

Para a vice-presidência concorrem os desembargadores João Carlos Saletti, Artur Marques da Silva Filho, Renato de Salles Abreu Filho, Walter da Silva e Carlos Henrique Abrão.

Disputam o cargo de corregedor-geral da Justiça os desembargadores Márcio Orlando Bártoli, Geraldo Francisco Pinheiro Franco e Fernando Antonio Maia da Cunha

As eleições para os cargos de direção e cúpula do TJ paulista serão realizadas no Palácio da Justiça, na Sé.

Votam para os cargos de direção – presidente, vice-presidente e corregedor-geral – todos os desembargadores, que são 359.

A votação começa às 9 horas e vai até meio-dia, em urnas eletrônicas.

Se nenhum candidato conquistar maioria absoluta – metade dos integrantes, mais um -, será realizado segundo turno, das 13h30 às 15h30.

Já para os cargos de cúpula, os desembargadores votam apenas para o presidente da Seção que integram – Direito Público, Direito Privado e Direito Criminal. A votação acontece no mesmo horário, mas em outras salas do Palácio.

A eleição do Conselho Consultivo da Escola Paulista da Magistratura tem chapa única e será necessária apenas a maioria simples dos votos para a aclamação.

Informações em tempo real serão divulgadas pelo Twitter do Tribunal – www.twitter.com/tjspoficial

CONHEÇA TODOS OS CANDIDATOS:

Presidência

Desembargador Ademir de Carvalho Benedito

Desembargador Eros Piceli

Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças

Vice-Presidência

Desembargador João Carlos Saletti

Desembargador Artur Marques da Silva Filho

Desembargador Renato de Salles Abreu Filho

Desembargador Walter da Silva

Desembargador Carlos Henrique Abrão

Corregedoria Geral da Justiça

Desembargador Márcio Orlando Bártoli

Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco

Desembargador Fernando Antonio Maia da Cunha

Presidência de Direito Criminal

Desembargador Fernando Antonio Torres Garcia

Presidência de Direito Privado

Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho

Desembargador Heraldo de Oliveira Silva

Presidência de Direito Público

Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto

Escola Paulista da Magistratura

Chapa – Francisco Loureiro

Diretor: Desembargador Francisco Eduardo Loureiro

Vice-Diretor: Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez

Conselho Consultivo e de Programas:

Desembargador Tasso Duarte de Melo (Direito Privado)

Desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho (Direito Privado)

Desembargador Aroldo Mendes Viotti (Direito Público)

Desembargador Eduardo Cortez de Freitas Gouvêa (Direito Público)

Desembargador Francisco José Galvão Bruno (Direito Criminal)

Desembargador Hermann Herschander (Direito Criminal)

Gilson Delgado Miranda (juiz de entrância final)