Tribunal condena empresa de brinquedos por ‘uso indevido de imagem’

Os desembargadores da 30.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram pagamento de indenização a uma jovem que teve sua imagem, desde quando ainda era bebê, usada em embalagem de brinquedo infantil. Os magistrados impuseram à Grow Jogos e Brinquedos Ltda a quantia de R$ 10 mil por danos morais e mais R$ 10 mil por danos materiais, ‘pelo uso sem consentimento’.

Documento CACHÊ PDF

As informações foram divulgadas no site do TJ de São Paulo – Apelação nº 0149514-72.2010.8.26.0100.

A autora da ação – Mariane Gomes Incontri – afirmou que sua representante autorizou a utilização das imagens, mas por prazo determinado.

Passados 14 anos, a foto continuava sendo aplicada na embalagem do produto, o que constituiria violação de seus direitos.

Já a empresa, na apelação ao Tribunal de Justiça, alegou que caberia à autora provar que a licença estava vencida, ‘o que não ocorreu’, porque ela não possuía mais a cópia do contrato com a agência de publicidade.

Para o desembargador Ênio Santarelli Zuliani, relator da apelação, ‘não é possível presumir que um contrato de licença de imagem possa perdurar por mais de dez anos e destacou que a empresa não conseguiu derrubar a presunção do prazo de consentimento vencido’.

“Não existe contrato e, portanto, não cabe presumir que um acordo verbal pudesse ser esticado por 14 anos. (…) Para todos os efeitos legais, a utilização da imagem da autora depois de dez anos configura o mesmo que usar a imagem sem consentimento”, assinalou o magistrado em seu voto.

O julgamento foi unânime e teve a participação dos desembargadores Maia da Cunha e Carlos Dias Motta.

COM A PALAVRA, A GROW JOGOS E BRINQUEDOS

A reportagem fez contato com a Grow Jogos e Brinquedos. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FABRÍCIO GOMES DE ANDRADE, QUE REPRESENTA GROW

“Uma pessoa vendeu a imagem a uma agência, a empresa comprou e usou em seus produtos. Alguns anos depois, a pessoa se sentiu ofendida e pediu R$ 2,5 milhões. O Tribunal não reconheceu que, por determinado tempo, o uso foi indevido. Segundo a decisão, até 10 anos seria razoável [o uso da imagem], mas a empresa usou por 14. Nos outros 4 anos, teriam extrapolado e, por conta disso, a Corte determinou a indenização. A defesa estuda a possibilidade de recurso”.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO BRÁULIO BATA SIMÕES, QUE REPRESENTA MARIANE Gomes Incontri

A reportagem tentou, sem sucesso, contato com o advogado. O espaço está aberto para manifestação.