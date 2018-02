Tribunais começaram a ver ‘fragilidades técnicas’ da Lava Jato, diz defesa da Andrade Gutierrez

Por: Beatriz Bulla

Brasília – O voto do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pela liberação do presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, e do diretor da empresa Elton Negrão é visto por advogados como um primeiro indicativo favorável aos executivos ainda presos na Lava Jato. “Os tribunais superiores estão começando a perceber as fragilidades técnicas da Lava Jato”, disse o advogado dos empresários, Juliano Breda, ao deixar sessão do Tribunal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta tarde, Ribeiro Dantas votou pela liberação dois dois executivos da prisão, com substituição da reclusão pelo regime domiciliar, uso de tornozeleiras eletrônicas e afastamento da direção e administração da empresa. O julgamento do habeas corpus de Azevedo, contudo, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Félix Fischer. Na semana passada, Fischer fez o mesmo após voto de Ribeiro Dantas a favor da liberdade de outro investigado na Lava Jato: o publicitário Ricardo Hoffmann.

“O importante é que pela primeira vez o relator no STJ reconhece a ilegalidade das prisões no caso dos executivos, para nós é importante”, afirmou Breda. Ele cita ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de desmembrar as apurações sobre o esquema de corrupção na Eletronuclear da Lava Jato como uma decisão considerada positiva pela defesa.

‘Não sabia de nada’ – O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino, representando o Ministério Público no julgamento dos executivos, rebateu o argumento da defesa de que Azevedo, presidente da holding Andrade Gutierrez, não tinha conhecimento dos acordos feitos pela construtora com a Petrobras. “Talvez esse seja o segundo brasileiro que não sabe de nada, tem um outro brasileiro que diz que não sabe de nada”, afirmou o subprocurador, durante a sessão, sem fazer menção a nomes. Quando o escândalo do mensalão veio à tona, em 2005, ficou famosa declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que “não sabia de nada” sobre o escândalo.

O advogado Jacinto Coutinho sustentou que Azevedo era presidente da holding Andrade Gutierrez, que tinha como braço a construtora de mesmo nome. Em seu cargo, disse o advogado, o executivo não participava das decisões da construtora.