“Transformou a máquina estatal em fonte (quase) inesgotável de enriquecimento.”

Ao condenar o ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) a 13 anos, sete meses e 20 dias de prisão por concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a juíza Selma Rosane Santos Arruda cravou sem rodeios. “A culpabilidade é elevada por tratar-se o condenado de líder, principal idealizador e articulador dos esquemas ilícitos estudados nestes autos.”

A sentença preenche 414 páginas. Selma dirige a 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada contra o crime organizado, crimes contra a ordem tributária e econômica, contra a administração pública e lavagem de dinheiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Promotoria acusa Kassab por R$ 21 mi da Odebrecht

“Como agente político, (Silval) desviou-se de suas nobres atribuições conferidas por milhares de votos para se dedicar reiteradamente a práticas delituosas, beneficiando-se do dinheiro desviado e branqueado por sua organização criminosa, revelando dolo intenso no seu agir”, observou a magistrada, a quem muitos na capital de Mato Grosso comparam ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, dado o rigor com que conduz as ações penais sob sua tutela.

+ Marcelo Odebrecht chega em casa

Para se livrar da cadeia, Silval fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Suas revelações sobre a corrupção que tomou conta do Estado causaram perplexidade. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux disse que a delação do ex-governador é ‘monstruosa’.

+ ‘Há um país que se perdeu pelo caminho’, diz Barroso sobre tanta corrupção

“Como elemento que ocupava cargo público relevante na ocasião, viabilizou suas ações se valendo do aparato da própria máquina estatal para assegurar a estrutura, o funcionamento, a lucratividade e a perpetuação da organização, o que é ainda mais grave, se comparado a uma organização que se utilize de seus próprios meios para delinquir.”

+ Gilmar veta condução coercitiva ‘para interrogatório’

“O condenado Silval da Cunha Barbosa trilhou longa carreira política, já tendo ocupado o cargo de Governador do Estado por duas ocasiões, tinha o apoio maciço da população mato-grossense e era político de grande expressão neste Estado.”

“Porém, apesar de tamanha responsabilidade social optou por agir contra a população que o apoiava, contra a moralidade da Administração Pública e contra o patrimônio do empresário, advindo do benefício fiscal que lhe foi concedido.”

“Dedicou-se durante bom tempo apenas a saldar dívidas de campanha mediante recebimento de propinas e, com isso, comprometeu sua honra e sua imagem pública.”

“Durante anos trabalhou contra a sociedade e a favor apenas de seus interesses pessoais.”

“Colocou em posições-chave do Governo do Estado pessoas que tinham os mesmos planos sórdidos, de modo que bastava dar uma ordem para que milhões de reais aparecessem à sua disposição.”

“Transformou a máquina estatal em fonte (quase) inesgotável de enriquecimento.”

“A organização criminosa por ele chefiada não teve qualquer escrúpulo em exigir da vítima João Batista Rosa o pagamento de R$ 2.500.000,00, mesmo já tendo concedido benefícios fiscais às empresas deste.”

“Não há relatórios psicossociais a autorizarem a valoração de sua personalidade, porém, o fato de ter optado por colaborar indica que, de certa forma, está arrependido.”

“Os motivos que levaram o condenado a dedicar-se intensamente à atividade criminosa são também condenáveis.”

“A grande soma de dinheiro obtida mediante concussão foi ocultada e dissimulada por meios diversos, ora por intermédio das empresas de Frederico e Filinto Muller, ora por meio da emissão de notas fiscais falsas, ou mesmo mediante a aquisição de bens.”

“Toda a atividade criminosa aqui tratada teve a finalidade de enriquecimento, pura e simplesmente, porquanto é sabido (e também foi confessado pelo réu) que as propinas arrecadadas, em várias situações, tinham como destino o seu próprio bolso.”

“As circunstâncias em que se deram os atos de formação de organização criminosa, utilizando-se da máquina estatal para trabalhar a seu favor, da concussão, praticada impiedosamente, aproveitando-se do temor que João Batista Rosa tinha de perder o benefício concedido, quando já havia desistido do crédito a que julgava ter direito e da lavagem de capitais, que além de envolver circulação de altas cifras de maneira clandestina, contou com a elaboração de documentos fraudulentos para conferir credibilidade às operações criminosas, são também perturbadoras da ordem pública e revelam enorme desprezo pela sociedade mato-grossense, já que prejudicou um sem-número de pessoas, privando-as de bem-estar, saúde, educação, segurança e infraestrutura em favor de seu enriquecimento pessoal.”

“A organização criminosa perdurou ativa até mesmo após o final do mandato de Silval Barbosa.”

“Negativas são também as consequências dos crimes de lavagem de dinheiro, pois mais de dois milhões e quinhentos mil reais de origem ilícita foram irregularmente inseridos no mercado.”

“Ainda que não se tenha elementos suficientes para afirmar que o comportamento deste condenado seja o responsável pela excepcional crise econômica vivenciada por este Estado, não há dúvidas que pelo menos dois milhões e meio de reais estariam gerando riqueza, por meio das empresas lesadas.”

“A organização criminosa, ao praticar o crime de concussão e agir de forma irresponsável na concessão do benefício, acabou por provocar até mesmo a instauração de CPI na Assembléia Legislativa para investigação das irregularidades.”

Ao final, a sentença. “Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, quase todas negativas ao condenado Silval da Cunha Barbosa, fixo para: a) Crime tipificado no artigo 2.º., caput e §§ 3.º. e 4.º., II da Lei 12.850/13 (organização criminosa) – pena-base: 5 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando cada dia-multa em um salário mínimo, aqui considerando a abastada condição financeira do condenado.”

“Considerando o concurso da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal) com a agravante do § 3.º. do artigo 2.º. da Lei 12.850/13, eis que restou comprovado que o condenado era o líder da organização, vejo que prepondera a agravante, eis que, como já referi anteriormente, embora tenha parcialmente confessado os crimes, esquivouse de relatar a verdade em vários pontos, assim como omitiu outros tantos.”