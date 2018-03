Torquato avisa gestores públicos que ‘não vale a pena correr riscos’

O ministro Torquato Jardim (Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) disse que ‘é preciso que o gestor municipal se dê conta que não vale a pena correr riscos’.

Torquato alerta ‘que os modernos meios de acompanhamento de contas tornam muito difícil burlar a lei para obter alguma vantagem’.

O ministro anunciou nesta quinta-feira, 2, a realização do Encontro Município Transparente, marcado para a próxima segunda, 6, evento que busca orientar gestores e a sociedade na aplicação dos recursos federais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

”Iremos ajudar o prefeito a criar uma Administração Pública preventiva”, declarou Torquato.

No total, 5.268 inscrições já estão confirmadas. Entre os participantes estão prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores, controladores municipais e representantes da sociedade civil. Eles serão orientados sobre medidas de aperfeiçoamento da gestão, prevenção e combate à corrupção e incentivo à transparência das informações públicas e gastos governamentais.

“Queremos mostrar o novo papel do Ministério da Transparência: de ser didático, parceiro, de ajudar antecipadamente e, assim, criar uma Administração Pública preventiva”, afirma Torquato.

O Encontro será conduzido pelas Controladorias Regionais da União nos 26 estados. O evento ocorrerá simultaneamente em todas as capitais, com exceção de Aracaju (SE), que sediará a conferência no município de São Cristóvão. As vagas são limitadas. Em alguns locais a capacidade dos auditórios foi totalmente preenchida.