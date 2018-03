Torcedor joga fralda no gramado e verá três jogos na delegacia

Atualizada às 13h43

Por Julia Affonso

O jogo entre Avaí e Grêmio, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado, 27, provocou a ira de um torcedor no Estádio da Ressacada, Florianópolis. O pescador, de 51 anos, jogou uma fralda em campo e deverá ver os próximos três jogos do clube na delegacia.

Segundo o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o torcedor ficou revoltado com a arbitragem da partida. A fralda seria da filha, que estava ao seu lado, no colo da mãe.

A transação penal sugerida pelo representante do Ministério Público foi aceita pelo torcedor e homologada pelo juiz Rafael Fleck Arnt, responsável pelo programa Justiça Presente. As informações foram divulgadas pelo site do TJ nesta segunda-feira, 29.

O Avaí tem 12 pontos e está na 12ª colocação, no Brasileiro. O próximo jogo do time é contra o Vasco, no Estádio de São Januário, no Rio. No jogo marcado pela fralda em campo, o time catarinense perdeu para o tricolor gaúcho por 2 a 1.