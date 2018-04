Toffoli diz que Brasil está entre os 10 países mais violentos e ‘caso Marielle já vai para um mês’

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quarta-feira, 4, durante sessão de julgamento que analisa o pedido de habeas corpus do ex-preisdente Luiz Inácio Lula da Silva, que ‘nem 8 % dos homicídios (no país) são apurados’. Para embasar sua afirmação, o ministro citou a execução da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Pedro Gomes, no Rio de Janeiro, em meados de março. “Veja a questão da Marielle. Já vai para um mês. O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo.”

Na avaliação do ministro, a “questão do homicídio no Brasil vai muito além do poder Judiciário”. “Grande parte das mortes no Brasil, mais de 30 mil, homicídios. Nem 8% é apurado. Ou seja, isso é culpa do Judiciário? Judiciário não investiga.”

“Vivemos em um país desigual, que não olha para os desvalidos, que não olha para os seus pobres, para suas favelas. E que são as grandes vítimas desses homicídios. Senhora procuradora-geral da República, onde estão as denúncias desses milhares crimes de homicídio?”, questionou.

Em resposta, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, afirmou entender a indignação do colega. E concluiu: ‘a parte que nos cabe é de avaliar os casos que já chegaram ao Judiciário’