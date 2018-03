Todos os detalhes do assalto à mansão do cunhado de Alckmin

Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil relata passo a passo a ação dos bandidos encapuzados e armados até com fuzil que invadiram a mansão do empresário Adhemar César Ribeiro, de 75 anos, cunhado do governador Geraldo Alckmin. O documento é intitulado ‘Roubo a residência consumado’. A casa do irmão de Lu Alckmin fica próxima à sede do Palácio dos Bandeirantes.

NATUREZA: *Roubo a Residência Consumado*

LOCAL:Rua Joaquim Candido de Azevedo Marques, Morumbi – São Paulo/SP

VÍTIMA: Adhemar Cesar Ribeiro (75 anos) Empresário

Douglas Tadeu Silva Guanas (34 anos) Vigilante

Maria de Lourdes Moreira (56 anos) Cozinheira

AUTORES: Dois Indivíduos

DF:15/11/2016 HF: 04:00

DC:15/11/2016 HC: 09:58

*Comparecem neste Plantão Policial, as vítimas já qualificadas, informando-nos o seguinte: 1. Ademar dormia em seu quarto. Douglas estava na portaria (cabine). Maria de Lourdes estava no quarto da empregada. 2. Por volta das 3h50, o vigilante Douglas foi rendido e amarrado por pulseiras de plástico por dois ladrões. Um deles alto e magro e com jaqueta preta e calça jeans clara. O outro, altura média, mais “fortinho”. Ambos com capuz e armados cada um com um revólver calibre 38, além de uma pistola na cintura. 3. Assim que o vigilante Douglas foi rendido e amarrado, e desarmado (portava um revólver da Empresa de Segurança, calibre 38, municiado com cinco cartuchos, ouviu os assaltantes dizerem, provavelmente por “comunicação de ponto no ouvido” que já haviam entrado e que os outros poderiam descer. Passados uns 10 minutos, os dois assaltantes abriram o portão de entrada do jardim e entrou um carro tipo Mercedes, prata, tipo GLK, placas EQN-5445 (no sistema está registrado o mesmo carro, suspeitando-se que o utilizado tratava-se de “dublê”, pois não há registro de roubo até o momento). 4. Desse carro Mercedes, desceu mais um assaltante também de capuz e blusa preta e calça jeans azul marinho, um pouco alto e não muito magro. Esse motorista do carro disse, em certo momento: “eu já estive aqui…”. Douglas não percebeu até então se haviam outros dentro da Mercedes. Esse sujeito que chegou com o carro, depois de ir até a cabine, voltou no mesmo carro e pegou um Fuzil e deixou nas mãos daquele ladrão “fortinho que entrou primeiro na guarita”. Aí o vigilante viu um quarto ladrão, agachado atrás do carro em posição virado para a rua, também armado com Fuzil. Desse momento em diante, o vigilante Douglas ouviu barulhos dentro da casa. 5. A partir daí, entra as declarações do Sr. Ademar, que estava dormindo sozinho em seu quarto, que fica no andar de cima. Acordou com pesadas na porta do quarto, que estava trancada e foi arrombada. Ao sentar na cama, o Sr. Ademar foi agredido com um soco no peito e ao levantar foi agredido com um soco no estômago e colocaram uma arma em sua cabeça. Foi também “amarrado com pulseiras de plástico”. Ao ascenderem a luz, o Sr. Ademar já percebeu a presença de mais tres ladrões (total de quatro agora). Todos estavam usando capuz. Aparentavam estar de calça jeans e blusas escuras. Todos armados com armas na cintura. Foram até o quarto da empregada e a renderam também. 6. O sujeito que agrediu e colocou a arma na cabeça do Sr. Ademar, pedia pelo cofre. Ademar foi até o guarda-roupa e mostrou o cofre e não tinha o segredo, quando eles ficaram nervosos, ameaçando matá-lo. Foi quando um dele que estava revirando os armários, pegou um pé-de-cabra e arrancou o cofre pequeno da parede. Arrombaram o cofre e levaram jóias e relógios já listados nesta ocorrência. Essa ação demorou uns 15 minutos. 7. Até então, falaram de quatro sujeitos no quarto, um na guarita e outro agachado no carro. 8. Na continuidade, insistiam os ladrões em “cofre e dinheiro”. Ademar levou-os até um outro cofre que também foi arrombado. Nesse cofre, levaram um revólver calibre 38, municiado, TAURUS, oxidado, . Ademar foi obrigado a descer a escada com os quatro assaltantes, que ainda pegaram uma mala e subtraíram uma bandeja e bule de prata e guardaram outras coisas. 10. Ao saírem, Ademar e a empregada ficaram na copa e Douglas viu quando todos guardavam os objetos roubados no carro Mercedes. Logo saíram. 11. Alguns detalhes: a) há três anos, outro familiar foi assaltado da mesma maneira (BO 5295/13 – 89DP). b) um dos assaltantes teria dito que “já esteve na casa”. Sabiam horários de entrada e saída dos funcionários. c) suspeitam de dois carros que passaram na rua durante o roubo, e que estão filmados. d) a placa do Mercedes usado pelo Bando não está registrada como produto de roubo ou furto. e) Ademar disse que na quinta-feira passada recebeu um e-mail para manutenção do sensor infra-vermelho de alarme. Ocorre que, depois disso, o alarme que sempre disparava, não disparou durante o roubo, mesmo o vigilante Douglas tendo acionado o botão de pânico. Ainda, essa manutenção foi feita por empresa diferente daquela de costume*.