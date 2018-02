TJ-SP elege Conselho Consultivo Institucional na quarta-feira

Com o objetivo de ampliar a participação de diferentes setores da sociedade no Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo elege nesta quarta-feira, 4, seu Conselho Consultivo Interinstitucional.

A iniciativa, inédita na Justiça brasileira, busca ampliar os canais do TJ-SP com três segmentos específicos: a) os atores institucionais (Defensoria, MP, OAB, Procuradoria, Poderes Executivo e Legislativo, policias etc); b) público interno; e c) sociedade civil organizada.

A ideia é atingir um novo patamar no relacionamento: todos terão a oportunidade de participar da gestão da Justiça, seja para propor demandas, seja para serem ouvidos – como interessados – no desenvolvimento de planos e projetos pelo TJSP.

Ao todo serão 22 representantes: 11 membros da Corte (magistrados e servidores) e 11 da sociedade civil. O mandato terá duração até 31 de dezembro de 2015, e os componentes não serão remunerados pela participação. As reuniões ordinárias ocorrerão trimestralmente, e as extraordinárias serão convocadas quando o presidente do Tribunal, que também preside o conselho, considerar necessário.

O sistema de votação ficará disponível no site do Tribunal e na rede interna dos servidores durante toda a quarta. Os magistrados votam em candidatos magistrados e os servidores em candidatos servidores. Desembargadores e juízes substitutos em segundo grau não votam.