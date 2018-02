TJ de São Paulo elege Conselho Consultivo

Com 13.321 votantes, sendo 840 magistrados de primeiro grau e 12.481 servidores, o Tribunal de Justiça de São Paulo elegeu na quarta-feira, 4, os membros de seu Conselho Consultivo Interinstitucional (CCI-TJSP). Concorreram a uma vaga de juiz 7 candidatos, enquanto 38 disputaram duas vagas direcionadas a funcionários.

Confira os mais votados:

Juiz

Laura de Mattos Almeida – 420 votos

Servidores

Chandler Campos – 2.005 votos

Documento Veja o relatório completo da votação PDF

O Conselho Consultivo Interinstitucional foi criado para funcionar como espaço institucional de comunicação com as organizações responsáveis pela movimentação judiciária. Magistrados e servidores eleitos atuarão em conjunto com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública e com agentes da sociedade civil organizada, tais como universidades, entidades setoriais e movimentos sociais.

Os demais integrantes serão nomeados de acordo com a Portaria 8.964/2014. Ao todo serão 22 representantes: 11 membros institucionais e 11 da sociedade civil. O mandato terá duração até 31 de dezembro de 2015, e os componentes não serão remunerados pela participação.

