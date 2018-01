Uma loja pode se recusar a trocar um produto? Os estabelecimentos precisam devolver valores gastos com fretes? Neste vídeo, a assessora técnica do Procon Fátima Lemos, explica quais são os direitos do consumidor na hora da troca de presentes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.