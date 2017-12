“Tinha jantar todo dia em casa com políticos, empresários, presidente, tudo”, diz Tici

Em mensagem de voz enviada para sua amiga Patrícia Abravanel, filha do apresentador Sílvio Santos, a esposa de Joesley Batista, Ticiana Vilas Boas, narra que sua casa era palco de jantares diários com a presença de “vários políticos, vários empresários, tudo, presidente, tudo”. O áudio, revelado pela GloboNews, é utilizado pela defesa de Patrícia e de seu marido, o deputado federal Fabio Faria (PSD-RN), para tentar no Supremo Tribunal Federal (STF) anular parte da delação do ex-diretor de Relações Institucionais do grupo J&F, Ricardo Saud.

O casal questiona trecho do acordo do executivo em que ele cita suposta reunião na casa do empresário Joesley Batista na qual teria sido acertado o pagamento de propina ao deputado do PSD do Rio Grande do Norte. Na sua delação, Saud relatou aos investigadores da procuradoria-geral da República (PGR) ter pago cerca de R$ 10 milhões em propina para o deputado Fábio Faria. O pagamento teria como contrapartida a conquista, por uma empresa do Grupo J&F, do controle do serviço de água e esgoto no Rio Grande do Norte. Segundo Saud, o pagamento teria sido efetuado, mas a J&F desistiu do contrato.

“Joesley me falou que ia um amigo dele, uns casais jantar em casa. Como tinha praticamente jantar todo dia em casa, com vários políticos, vários empresários, tudo, presidente, tudo, na minha casa ia. Então, óbvio, não achei nada demais, nada diferente do que estou acostumada e não conversamos nada sobre isso (propina). Conversamos sobre SBT, sobre filho, acho que eu estava grávida na época, você logo depois me chamou para ir no chá de bebê do Pedro e eu fui. Na prática, quero dizer, se você for chamada para depor ou se você precisar de qualquer coisa minha, do meu depoimento, que eu fale, eu estou à disposição”.

“Em face da afirmação de Ticiane, esposa de Joesley Batista, maior acionista do grupo JBS, que textualmente disse que as declarações do diretor do Grupo Ricardo Saud não são verdadeiras, vamos peticionar perante o STF, para a Ministra Rosa Weber, para que ela análise a validade da colaboração do diretor”, afirmou o advogado do casal, o criminalista José Luis Oliveira Lima.

COM A PALAVRA, O GRUPO J&F

Nenhum dos colaboradores mentiu em qualquer depoimento prestado à Procuradoria Geral da República e ao Ministério Público Federal. Os colaboradores apresentaram grande número de informações e provas à PGR e em atendimento aos demais ofícios do MP, que estão sendo tratados dentro dos trâmites legais. Sobre a questão trazida pela reportagem, é importante esclarecer que o fato ocorreu na data e evento conforme relatados, em conversa reservada, sem a participação nem conhecimento das esposas. Os colaboradores continuam à disposição para cooperar com a Justiça.

COM A PALAVRA, TICIANA VILAS BOAS

Ticiana Villas Boas confirma a veracidade da mensagem de voz que enviou em apoio a amiga e colega de trabalho Patricia Abravanel. E diz que, como revela o áudio, nem ela nem Patrícia, durante o período em que estiveram juntas no jantar em sua casa, presenciaram qualquer conversa com conteúdo ilícito. Em vários momentos do encontro, os casais se dividiram em grupos de homens e mulheres, e Ticiana imaginou que Patrícia, assim como ela, não sabia que nas conversas entre os maridos eles trataram de propina. Por isso ela se solidarizou e se dispôs a defendê-la caso fosse necessário, com a intenção de evitar que Patrícia fosse envolvida no caso.

COM A PALAVRA, JOESLEY BATISTA E RICARDO SAUD

“Os colaboradores Ricardo Saud e Joesley Batista mantêm o que disseram à PGR em relação ao jantar de acerto de propinas com líderes do PSD. Ricardo e Joesley, conforme já contaram em depoimentos aos procuradores, reuniram-se com Robson Farias e Fábio Farias, do PSD, para discutir apoio financeiro à campanha de ambos, em troca de benefícios ilegais do governo do Rio Grande do Norte a uma empresa do grupo J&F. O encontro, um jantar na residência de Joesley em São Paulo, em 2014, contou com a presença das esposas de Fábio Faria e de Joesley. A conversa sobre as propinas para campanhas de Robson Faria e Fábio Faria, no entanto, transcorreu sem a presença das duas. Joesley, Ricardo Saud, Fabio Faria e Robson Faria acertaram os detalhes das propinas num ambiente à parte, antes do jantar, enquanto as esposas conversavam noutro espaço da casa. As duas não foram testemunhas das tratativas. Não tinham como saber, portanto, o que foi ou não foi discutido entre eles.”

COM A PALAVRA, O ADVOGADO DO CASAL FABIO FARIA E PATRÍCIA ABRAVANEL, JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA

Interessante que somente após o áudio da sua esposa vir a público, é que Joesley Batista pensa em esclarecer esse fato ao MPF. Interessante, também, que no longo áudio que Ticiane encaminhou a Patrícia Abravanel, em momento algum ela faz menção a eventual separação dos integrantes do jantar em ambientes da casa, inclusive cita os assuntos que trataram. Ticiane desmente categoricamente Ricardo Saud, invalidando a sua fala. Vamos requerer que o STF análise esses e outros fatos.