Na manhã desta segunda-feira, 6, foram ouvidas por meio de videoconferência as testemunhas de defesa do ex-assessor do ex-ministro Antonio Palocci, Branislav Kontic, na ação que ele responde na Operação Lava Jato. Ambos são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à obtenção, pela Odebrecht, de contratos de afretamento de sondas com a Petrobrás.