Testemunha de empreiteiro da Andrade Gutierrez fica em silêncio na Justiça

O executivo Rogério Nora de Sá, ligado à empreiteira Andrade Gutierrez, ficou em silêncio diante do juiz federal Sérgio Moro. Arrolado como testemunha de defesa do empresário Otávio Marques de Azevedo, presidente da empreiteira, Nora de Sá foi à audiência na Justiça Federal do Paraná – base da Operação Lava Jato – nesta segunda-feira, 7, mas não depôs, orientado por seu advogado.

Na abertura da audiência, o advogado alegou que Nora de Sá foi indiciado em inquérito da Polícia Federal por associação criminosa nas obras da usina de Angra3. Esse inquérito está sob responsabilidade da PF no Rio por decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou os autos das mãos de Sérgio Moro. O argumento da Corte é que os fatos teriam ocorrido no Rio.

Um dos alvos da investigação é o almirante Othon Pinheiro, ex-presidente da Eletronuclear, preso em julho na Lava Jato por suspeita de recebimento de R$ 4,5 milhões em propinas.

O dinheiro do almirante, que nega a prática de corrupção,teria sido repassado pela Andrade Gutierrez. O presidente da empreiteira, Otávio Marques – preso em 19 de junho na Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava Jato -negocia acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.

Otávio Marques responde ação penal perante o juiz Moro e sua defesa arrolou como uma de suas testemunhas o executivo Rogério Nora de Sá. No entanto, a testemunha ficou em silêncio.