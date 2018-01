Termo de Audiência de Custódia de Joesley

Preso preventivamente, o empresário Joesley Batista passou por audiência de custódia, nesta sexta-feira, 15, na Justiça Federal de São Paulo. O executivo é investigado no âmbito da Operação Tendão de Aquiles por suposta manipulação do mercado financeiro, referente ao suposto lucro obtido com a venda de dólares às vésperas da divulgação da delação premiada dos executivos da J&F.

“Eu fui mexer com os poderosos, com os donos do poder, e estou aqui”, afirmou ao juízo.