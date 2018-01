Teori Zavascki, 68

Teori graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1972. Mestre e Doutor em Direito Processual Civil pela mesma Universidade. Integrou o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região entre 30 de março de 1989 e 8 de maio de 2003.

Presidiu a Corte regional federal entre 2001 e 2003. Foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul de agosto de 1991 a agosto de 1995. Atuou no Superior Tribunal de Justiça de 2003 a novembro de 2012.

Em 2012 foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal.

Na Corte máxima ele presidiu a 2.ª Turma em 2014 e em 2015.

Em 2014 tornou-se o relator da Operação Lava Jato, a mais explosiva investigação contra a corrupção já realizada no País.