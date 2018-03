Teori dá domiciliar a Bumlai

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, colocou o pecuarista José Carlos Bumlai em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A decisão atende a um pedido da defesa do amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bumlai foi preso em novembro de 2015 na Operação Passe Livre, etapa da Lava Jato. Em março deste ano, o amigo do ex-presidente Lula foi para prisão domiciliar para tratar da saúde.

Em agosto, o juiz federal Sérgio Moto determinou o retorno de Bumlai à prisão.

O pecuarista apresentou-se à Polícia Federal em 6 de setembro. Amigo do ex-presidente Lula, ele estava em regime de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, para tratamento de um câncer na bexiga e de complicações cardíacas.