Teori autoriza transferência de Delcídio para quartel da PM

O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência do senador Delcídio Amaral (PT-MS) da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o quartel da Polícia Militar do Distrito Federal.

O pedido foi feito pela defesa do senador e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.

O senador e ex-líder do governo está preso há mais de duas semanas, acusado de obstruir as investigações da operação Lava Jato.