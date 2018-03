Teori manda abrir inquérito contra Andres Sanchez

O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar a suspeita de corrupção envolvendo o deputado federal e ex-presidente do Corinthians, Andres Sanchez (PT).

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 10, pela repórter Mariana Oliveira, da TV Globo. Segundo a reportagem, a investigação corre sob segredo de Justiça.

Arena. Enquanto o parlamentar é investigado perante o Supremo, em Curitiba a força-tarefa da Lava Jato apura as suspeitas de pagamento de propina ao vice-presidente afastado do Corinthians, André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão.

Ele foi detido pela Polícia Federal na Operação Xepa, deflagrada no dia 22 de março e que desmontou o chamado “departamento da propina” da Odebrecht. O nome de André Negão apareceu na planilha de contabilidade secreta de propinas da empreiteira, sob o codinome ‘Timão’ ao lado da palavra ‘Alface’.

A planilha foi apreendida na casa da secretária dos altos executivos da empreiteira, Maria Lúcia Tavares.

Nela, André Luiz de Oliveira está ligado a ‘uma anotação de um possível pagamento’ no endereço Rua Emilio Mallet, em São Paulo, ‘a ser liquidado na data de 23 de outubro de 2014, no valor de R$ 500 mil, com a anotação do telefone’.

O estádio do Corinthians custou R$ 1,1 bilhão. Desde o ano passado, o clube tem pago parcelas mensais de R$ 5 milhões referentes ao financiamento feito com o BNDES durante as obras. Um fundo é responsável por gerir toda a arrecadação de bilheteria e comercialização de produtos do estádio e fazer esse pagamento.