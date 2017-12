Temer vai recorrer por suspeição de Janot

O presidente Michel Temer vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou pedido de suspeição do procurador-geral da República Rodrigo Janot. Por meio de seu advogado, o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Temer pretende levar o caso ao Plenário do STF.

“A defesa não concorda com a decisão do ministro Edson Fachin, pois reitera a sua manifestação exposta na exceção de suspeição onde ficou demonstrada a impossibilidade de o procurador-geral da República continuar a ser o responsável por acusações contra o presidente em face de sua parcialidade notória que lhe tira condições para agir de forma isenta e dentro dos preceitos legais”, declarou Mariz.

“As alegações exteriorizadas pela defesa não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o presidente da República e o procurador-geral da República, tampouco que o chefe do Ministério Público da União tenha aconselhado qualquer das partes”, decidiu Fachin

O ministro também destacou que não é possível extrair ‘contornos de parcialidade’ da fala de Janot, que afirmou que ‘enquanto houver bambu, lá vai flecha’, durante o 12.º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em julho.

O presidente, no entanto, não pretende desistir da ofensiva pela suspeição de Janot. “A defesa irá recorrer ao Pleno do Supremo Tribunal Federal para que o colegiado decida a referida suspeição”, adiantou Mariz de Oliveira.