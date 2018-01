Temer pondera a Fachin que ‘reconsidere’ divisão do inquérito do ‘Quadrilhão do PMDB’ Por meio de seu advogado, Eduardo Carnelós, peemedebista assinala em petição ao ministro do Supremo que continuidade das investigações sobre quem não tem foro gera 'risco de ocorrer colheita de prova sem a participação' das defesas' do presidente e dos ministros Padilha e Moreira Franco