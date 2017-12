O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu desmembrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor especial do presidente, Rodrigo Rocha Loures, por corrupção passiva no caso JBS – Loures foi flagrado com uma mala preta com R$ 500 mil em propinas da JBS. Fachin decidiu enviar a denúncia contra Loures para Justiça Federal do DF. Ele também oficializou que o inquérito, quanto a Temer, ficará suspenso até fim do mandato do presidente, após a Câmara barrar o avanço da denúncia.

Documento ATÉ O FIM DO MANDATO PDF

“Diante da negativa de autorização por parte da Câmara para o prosseguimento do feito em relação ao Presidente da República, o presente feito deverá permanecer suspenso enquanto durar o mandato presidencial”, decretou o ministro.