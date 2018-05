Superintendente diz que trabalhou, em 2006, em empresa que abriu em 2012

O superintendente do Porto de Itaguaí Shalon Charles da Silva Gomes, que tem sua nomeação questionada pelo Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro, afirma ter trabalhado na empresa ACLD Consultoria entre 2006 e 2013. Com sede no centro da capital fluminense, a ACLD Consultoria, segundo dados da Receita Federal, abriu as portas em 20 de julho de 2012.

Segundo o currículo de Shalon Charles, entre 2006 e 2012, o superintendente atuou com Legalizações Documentalistas Públicas, Privadas, Alfandegárias, especialista na área de atuação Aduaneira, Importação e Exportação. Seu cargo, na empresa, era ‘consultoria em Administração Pública’. Consta no documento como principais atividades: Consultoria Administrativa Pública, Assessoria de Projetos Legislativos, larga experiência no desembaraço aduaneiro.





Em outro trecho, relacionado ao trabalho na ACLD, o currículo aponta como área de atuação ‘Assessoria e Consultoria especificamente na área de (prospecção, perfuração e exploração) empresas de exploração petrolífera; ampla experiência na área offshore’ e ‘Consultoria em gerenciamento no ramo do comércio internacional com muitos anos em experiência em desembaraço aduaneiro, amplo conhecimento em Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex’.

Na Receita, a descrição da atividade econômica principal da ACLD é ‘preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente’. A secundária define atividade como ‘serviços combinados de escritório e apoio administrativo’.

Entre 2007 e 2015, Shalon Charles controlou a Adapt Legalizações Documentalista Simples Pura – ME, empresa, que de acordo com a Receita, também ficava no centro do Rio. Fundada em 9 de agosto de 2007, a empresa foi extinta em 5 de novembro de 2015.

O currículo do superintendente não abrange seu trabalho na área política. Entre 10 de novembro de 2010 e 1º de fevereiro de 2011, Shalon Charles foi assessor parlamentar da deputada Waldeth Brasiel (PR) na Assembleia Legislativa do Rio. Em 30 de outubro de 2013, ele foi nomeado coordenador municipal de Defesa Civil pela Prefeitura de Areal, na época chefiada também por Waldeth Brasiel. No Executivo do município, Shalon Charles foi ainda secretário de governo da prefeita e exonerado do cargo em 3 de setembro de 2014.

De acordo com a Companhia de Docas, Shalon Charles foi admitido em 17 de dezembro de 2015. Desde então, recebeu salários naquele mês e em janeiro e fevereiro deste ano. Respectivamente, os valores brutos de R$ 19.442,88, R$ 20.651,21 e R$ 19.442,88, que somam R$ 59.536,97.

O Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro questiona frente à Companhia de Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) a nomeação de Shalon Charles. Em quatro cartas endereçadas à instituição, o presidente do sindicato Sérgio Giannetto, membro do Conselho de Administração de Docas, afirma que o superintendente não tem experiência na área portuária e, portanto, não cumpre os requisitos básicos do Plano de Cargos Comissionados da CDRJ. A última carta foi encaminhada na terça-feira, 29.

O Porto de Itaguaí, segundo descrição de seu próprio site, é um dos principais pólos de exportação de minério do País. “Destaca-se também pelos sucessivos incrementos registrados na movimentação de contêineres, demonstrando que o mesmo desfruta de notórias condições para assumir o papel de grande canal de escoamento da economia brasileira e principal porto concentrador de cargas do Mercosul”, informa a página.

O currículo de Shalon Charles aponta ainda que o superintendente tem ‘Noções na área de Convênios e outras formas de Cooperação Público-Privadas, Curso de Licitação e Contratos Administrativos, Curso de Direito Constitucional, Curso de Introdução de Direito do Consumidor, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Curso de Processo Legislativo’. O documento não especifica em quais instituições ele teria feito os cursos.

Entre os projetos desenvolvidos por Shalon Charles, destacados no documento, estão: Auto-emancipação penal para crimes cometidos por menores adolescentes, orientados por adultos de facções criminosas, utilizando como pano de fundo o Estatuto da Criança e do Adolescente; Silêncio e cidadania e carteira de trabalho em braile; projetos para o Ministério do Trabalho e Emprego; Projeto de afirmação e da visibilidade negra; e projetos de seguro desemprego, alternativas viáveis, lona da cidade, entre outros.

COM A PALAVRA, A COMPANHIA DE DOCAS DO RIO DE JANEIRO

A reportagem questionou a Companhia de Docas a respeito do trabalho de Shalon Charles da Silva Gomes na ACLD Consultoria.

A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO DA COMPANHIAS DE DOCAS DO RIO DE JANEIRO

POSICIONAMENTO DA CDRJ 30/03/2016

Coluna de Fausto Macedo, O Estado de S. Paulo

O senhor Shalon Charles da Silva Gomes tem atributos técnicos para assumir o cargo de Superintendente do Porto de Itaguaí, conforme currículo. O Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC, implementado em 26 de agosto de 2015, busca regulamentar o acesso aos cargos comissionados e funções de confiança na CDRJ, garantindo o atendimento das suas necessidades e a observâncias das boas práticas de mercado. Os indicados às funções de confiança, segundo o novo PCCFC, tem até 24 meses após a aprovação do novo plano pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST/MP), para preencher as lacunas de formação e/ou experiência profissional em relação aos requisitos mínimos exigidos pelo novo plano. No caso do superintendente do Porto do Rio e de Itaguaí, temos como referência:

Superintendente de Porto – “9 anos de experiência na área portuária, sendo 5 anos em posição de Liderança e Gestão.” “Formação superior completa na área de atuação e/ou superior completo em qualquer área, com especialização ou experiência comprovada na área portuária.”

No currículo do candidato é possível identificar que ele tem conhecimento jurídico, econômico, administrativo e vivência portuário de sete anos. Pelo novo PCCFC é observado neste caso, prazo de 24 meses, conforme citado, “para preenchimento de possíveis lacunas de formação e/ou experiência profissional exigidos pelo novo plano”. Deve-se destacar que o candidato está cursando pós-graduação em Gestão do Transporte Marítimo e Portos na Válido acrescentar que o candidato adquiriu formação relacionada às atribuições inerentes ao cargo de superintendente de porto, como é o caso daquelas relativas ao controle da administração pública, responsabilidade fiscal, anticorrupção, acesso à informação, dentre Companhia Docas do Rio de Janeiro

QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA REPORTAGEM À COMPANHIA DE DOCAS, APÓS A PRIMEIRA NOTA

– O posicionamento da CDRJ afirma que o Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC, implementado em 26 de agosto de 2015 – estabelece que os indicados às funções de confiança tem até 24 meses após a aprovação do novo plano pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST/MP), para preencher as lacunas de formação e/ou experiência profissional em relação aos requisitos mínimos exigidos pelo novo plano.

Pergunta: O sr Shalon Charles da Silva Gomes entrou em dezembro de 2015 na Superintendência de Itaguaí. Então, este caso não se aplicaria a ele, uma vez que o regulamento interno estabelece estas regras apenas para os funcionários que já estavam na Companhia de Docas. Por que o regulamento do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança foi aplicado erroneamente ao sr Shalon Charles da Silva Gomes?

RESPOSTA: No PCCFC está escrito no item 04.01.03: “Nas áreas fim, assim definidas no Regimento Interno da Companhia, os cargos comissionados serão providos, preferencialmente, por empregados da Companhia.” O diretor da área pode indicar um nome externo. O cargo é de confiança.

– O regimento pede 9 anos de experiência na área portuária, sendo 5 anos em posição de Liderança e Gestão.

Pergunta: Em que cargo o sr Shalon Charles da Silva Gomes esteve em posição de liderança e Gestão? Poderia apontar no currículo?

RESPOSTA: O senhor Shalon possui experiência de liderança na empresa a qual atuava como consultor, conforme CV. Outra pergunta: Por que não foi alçado ao cargo de Superintendente do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis, um funcionário concursado? RESPOSTA: Conforme resposta à primeira pergunta.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

A nomeação para esses cargos é de responsabilidade das companhias docas. Dessa forma, os cargos em questão são de responsabilidade de Companhia Docas do Rio de Janeiro.