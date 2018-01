STJ nega liberdade a empresário da Andrade Gutierrez e adia decisão sobre Odebrecht

Por: Gustavo Aguiar, Andreza Matais e Fausto Macedo

BRASÍLIA – A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta quinta-feira pedido de habeas corpus para o empresário Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Por quatro votos a um, os ministros decidiram mantê-lo preso sob a suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Lava Jato. Apenas o ministro Ribeiro Dantas, relator da Lava Jato no STJ, votou a favor da liberdade do executivo. Os demais ministros da turma – Felix Fischer (presidente da turma), Gurgel de Faria, Reinaldo Soares da Fonseca e Jorge Mussi – foram contrários ao voto do relator.

Os ministros adiaram para a próxima terça-feira decisão sobre pedido de liberdade apresentado pela defesa do empresário Marcelo Odebrecht. O ministro Ribeiro Dantas já se posicionou a favor do habeas corpus e sugeriu a aplicação de pena alternativa. Conforme pessoas com acesso aos demais ministros, contudo, a tendência é que o placar de hoje se repita na próxima semana e Odebrecht continue preso. Os dois executivos estão presos desde o dia 19 de junho deste ano em Curitiba. Eles foram alvos da 14ª fase da Operação Lava Jato que também atingiu outros executivos.

Também foram negados nesta quinta os habeas corpus pedidos por Elton Negrão, executivo da Andrade Gutierrez, e Ricardo Hoffman, publicitário. A 5ª turma suspendeu o julgamento relacionado a Rogério Araujo, ex-diretor da Odebrecht, por um pedido de vista do ministro Felix Fischer. Ele já conta com um voto a favor do ministro Ribeiro Dantas.