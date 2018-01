STJ mantém na prisão amigo de Lula

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou o pedido liminar de habeas corpus impetrado pela defesa do empresário José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula. O pecuarista foi preso no último dia 30, em um hotel, em Brasília, sob suspeita de participar do esquema de desvio de recursos da Petrobrás, investigado pela Operação Lavo Jato.

Segundo os investigadores, Bumlai fez um empréstimo bancário de R$ 12 milhões junto ao Banco Scharin, em 2004, e parte do valor teria sido destinado ao PT. Em troca da operação, a Schahin teria sido contemplada com um contrato de US$ 1,3 bilhão para a contratação, sem licitação, do navio-sonda Vitoria 10000, da Petrobrás.

Segundo o empresário Salim Schain, antigo controlador do banco, Bumlai não pagou o empréstimo. Além de Schain, outros dois delatores, o lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, e o ex-gerente da Petrobrás Eduardo Musa confirmaram a versão aos procuradores que investigam os casos de desvios na Petrobras.