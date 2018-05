STJ abre ação contra conselheira do TCE/Sergipe por desvio de verbas para campanha do marido

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra a conselheira e corregedora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe Maria Angélica Guimarães Marinho. Ela é acusada de peculato, relativo ao período em que ocupava o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Também foram denunciados os gestores das instituições assistenciais supostamente envolvidas no delito.

As informações foram divulgadas pelo STJ – Ação Penal 862.

Com o recebimento da denúncia, os três denunciados se tornam réus na ação penal, que agora terá prosseguimento. A decisão da Corte foi tomada por maioria de votos nesta quarta-feira, 2.

Maria Angélica foi empossada no Tribunal de Contas do Estado em janeiro de 2015, após indicação da Assembleia.

Médica, a conselheira foi prefeita de Japoatã e exerceu quatro mandatos consecutivos de deputado estadual. Por duas vezes, presidiu a Assembleia de Sergipe.

Por 10 dias, ela foi governadora interinamente.

Ela é a corregedora da Corte de contas para o biênio 2018/2019.

De acordo com o Ministério Público Federal, ‘com o objetivo de levantar valores para o financiamento da campanha eleitoral de seu marido e de seu grupo político, em 2013, a então deputada e presidente da casa legislativa propôs emenda parlamentar para a destinação de R$180 mil para duas entidades assistenciais’.

Segundo a Procuradoria, o dinheiro teria sido desviado das entidades, que não teriam existência de fato, para a campanha eleitoral de 2014.

Sob a alegação de inépcia da denúncia, a defesa da conselheira sustentou que não foram individualizadas e descritas adequadamente as supostas condutas ilícitas cometidas pela ex-deputada.

Ainda de acordo com a defesa, a destinação de verbas para as duas entidades assistenciais ‘cumpriu os requisitos da Lei estadual 5.210/03, que previa subvenções a instituições de caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos’.

O relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, destacou inicialmente que, para o recebimento da denúncia, ‘basta a existência de conjunto probatório mínimo capaz de apontar a viabilidade de, a depender da instrução probatória, haver a possibilidade de condenação dos denunciados’.

No caso dos autos, o ministro ressaltou que o Ministério Público Federal apontou ‘indícios de uso inconsistente de numerário destinado pela Assembleia Legislativa com a compra de materiais de construção e de combustível’.

Segundo o Ministério Público, uma das entidades adquiriu mais de três mil litros de óleo diesel, mas as duas ambulâncias que a instituição mantinha eram movidas a gasolina.

“Há […] lastro probatório mínimo no sentido de que as entidades Centro Social de Assistência Serrana e Associação de Moradores Carentes de Moita Bonita, embora possivelmente desempenhassem ao menos em parte suas atividades assistenciais, tenham sido utilizadas pelos denunciados como instrumentos para a prática de desvios do numerário indicado na denúncia em favor da agremiação política integrada pelo marido da denunciada Maria Angélica. Há, a par disso, indícios mínimos de que os três denunciados tenham agido com consciência e vontade para permitirem que tais desvios em tese se efetivassem”, concluiu o ministro ao acolher a denúncia.

COM A PALAVRA, A CONSELHEIRA

A reportagem fez contato por email com a conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. O espaço está aberto para manifestação.