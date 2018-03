STF divulga no site a nova versão do Regimento Interno

Está disponível no site do Supremo Tribunal Federal uma nova versão do Regimento Interno (RISTF) que inclui o histórico de todas as mudanças regimentais desde a sua criação até hoje. Nessa edição, o texto que foi alterado por emendas aparece tachado, seguido da nova redação do dispositivo. Dessa forma, o usuário pode acompanhar as mudanças e a evolução histórico-normativa no próprio Regimento, informa o site da Corte máxima.

O documento, atualizado pela Secretaria de Documentação do Tribunal, está disponível no menu ‘Legislação’, na parte superior, à direita do site, no link “Regimento Interno Atual”.

É possível consultar, também, o texto original do documento, publicado no Diário Oficial da União, em 1980. A outra versão disponível traz o texto consolidado até a Emenda Regimental 51, que inclui as anotações das legislações pertinentes ao Regimento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em breve, o texto consolidado será atualizado com novas anotações, de acordo com a Constituição Federal e com o novo Código de Processo Civil.

Confira as versões do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disponíveis no site:

–

Documento Texto original PDF

Documento Texto consolidado até a Emenda Regimental 51 PDF