Sra. Eduardo Cunha diz que recebeu R$ 5 mi de indenização da Justiça do Trabalho

A jornalista Cláudia Cruz, mulher do deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), presidente afastado da Câmara, afirmou à força- tarefa da Operação Lava Jato que recebeu uma indenização de R$ 5 milhões da Justiça do Trabalho. Segundo Cláudia, ‘esses recursos foram usados para aquisição do patrimônio pessoal da declarante’. Mas ela não esclareceu detalhes da origem desse dinheiro.

Cláudia Cruz depôs no dia 28 de abril. Os investigadores a questionaram sobre a fortuna gasta no exterior com cartões de crédito – US$ 525,15 mil entre 3 de janeiro de 2013 e 2 de abril de 2015.

O DEPOIMENTO DE CLÁUDIA CRUZ