Sorveteria virou ‘serviços médicos’ em fraude milionária da saúde no Maranhão, diz PF Operação Pegadores, quinta fase da Operação Sermão aos Peixes, deflagrada nesta quinta-feira, 16, revela que, da noite para o dia, casa de gelados passou por um processo de transformação jurídica para emissão de notas fiscais frias em esquema milionário de corrupção; Governo Flávio Dino (PC do B) diz que está colaborando com as investigações