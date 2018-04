Caso a caso, cada contrato tinha sua história, diz executivo da Odebrecht sobre propina

O executivo Márcio Faria, um dos delatores da Odebrecht na Operação Lava Jato, afirmou em audiência nesta segunda-feira, 13, perante o juiz federal Sérgio Moro que o pagamento de propina era decidido ‘caso a caso’. Márcio Faria prestou depoimento como testemunha de defesa do empreiteiro Marcelo Odebrecht.

Segundo o delator, a solicitação de propina em contratos entre a empreiteira e a Petrobrás surgia ‘basicamente, na fase de licitação ou após a assinatura de contrato’.

“Era solicitada caso a caso. Cada contrato tinha sua história”, declarou.

Os depoimentos de Emílio Odebrecht e do ex-executivo do grupo Márcio Faria, que fizeram delação premiada com a Procuradoria Geral da República (PGR), foram colocados sob sigilo, por Moro, a pedido da defesa. O Estadão teve acesso aos vídeos.

Márcio Faria afirmou que na diretoria de Serviços da Petrobrás ‘quem cuidava disso era seu Pedro Barusco’, ex-gerente da estatal. O delator disse que, ‘normalmente’, Barusco levava ‘o assunto’ a outro empreiteiro da Odebrecht Rogério Araújo.

“Isso era repassado para o pessoal de Operações Estruturadas (o ‘Departamento de Propina’ da empreiteira) que providenciava o pagamento seja em efetivo no Brasil ou no exterior em contas informadas”, narrou.

Faria declarou quem o Setor de Operações Estruturadas era ‘liderado pelo sr Hilberto Silva que tinha seus assessores Fernando Migliaccio e Luiz Soares’.

O Ministério Público Federal quis saber do delator como eram direcionados os pagamentos.

“Eu não tinha a relação direta com o pessoal Operações Estruturadas. Normalmente eu pedia a César Rocha, que trabalhava comigo, para providenciar”, contou.

“A partir do momento em que eu informava, que eu dava o ‘de acordo’, eu saía do processo.”