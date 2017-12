‘Sobrou prá Você’

Durante reunião do Conselho Seccional, nesta quinta-feira, 17, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso aderiu ao movimento ‘Sobrou pra Você’.

“Esse é um movimento que coaduna com os movimentos da Ordem por isso a Ordem hoje manifesta seu apoio”, declarou o presidente da entidade no Estado, Leonardo Campos.

“O povo brasileiro não pode, mais uma vez, pagar a conta de uma gestão sucessiva de governos que tem se mostrado desastrosa para a economia do país”, avalia Campos, segundo informações divulgadas pela Assessoria de Imprensa da OAB/MT.

Para assinar o manifesto e saber mais sobre o movimento ‘Sobrou pra Você’, acesse o site http://www.sobroupravoce.com.br/.

Para Leonardo Campos, ‘é muito simplório, quando a economia não vai bem, debitar isso na conta do cidadão brasileiro aumentando a carga tributária’.

No ano passado, a OAB-MT, em conjunto com a OAB no Paraná, deram início a um movimento no sistema OAB que se estendeu para todo o país, o ‘Mais Respeito, Menos Impostos’, que tem os mesmos princípios do ‘Sobrou pra Você’.

Segundo a Ordem em Mato Grosso, ‘foi essa mesma indignação que motivou os membros de um grupo formado no Whatsapp a sair da mídia social e se mobilizar contra o aumento da carga tributária’.

“Trata-se de uma campanha de conscientização do cidadão que é quem acaba pagando a conta da má gestão dos recursos públicos no país”, afirma Gustavo Nascimento, integrante do ‘Sobrou pra Você’.

A iniciativa, que surgiu há menos de um mês na capital Cuiabá, já conta com o apoio de mais de 30 entidades e 20 mil pessoas que subscrevem o manifesto.

Nascimento anota que o próximo passo é a criação de um fórum de discussão abrangendo todos os segmentos para formatar as ideias e apresentá-las aos gestores públicos.

“A Ordem, enquanto líder da sociedade civil organizada, enquanto voz constitucional do cidadão, entende que esses princípios coadunam com sua ideologia e, portanto, o apoia”, ressalta Leonardo Campos.