Silval delator entrega vídeos da propina em Mato Grosso

O ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) entregou à Procuradoria-Geral da República, como forma de corroboração à sua delação premiada, vídeos que mostram políticos do estado recebendo dinheiro vivo. As informações da repórter Camila Bomfim, da TV Globo, foram veiculadas no Jornal Nacional nesta quinta-feira, 24.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-governador alega que as gravações foram feitas pelo então chefe de gabinete Silvio Cesar. De acordo com Silval, ele era o funcionário responsável por entregar os valores. O dinheiro, segundo o ex-governador, era de esquemas de propina no estado.

A delação premiada de Silval Barbosa foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 9.

Entre os políticos flagrados nas imagens estão o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), que chegou a colocar tantas notas em seus bolsos que parte delas caiu no chão. O vídeo mostra Emanuel agachando-se para juntar as cédulas espalhadas.

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) aparece nas imagens às quais a Rede Globo teve acesso recebendo o dinheiro em uma caixa de papelão.

O então deputado estadual Hermínio Barreto (PR) é flagrado com os maços em uma mala.

A atual prefeita de Juara (MT), Luciane Bezerra (PSB) também pode ser identificada no vídeo levando o dinheiro na bolsa.

O ex-deputado estadual Alexandre César (PT) aparece levando notas em uma mochila.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, afirmou ao Jornal Nacional que não fez nada ilícito e que vai comprovar isso na Justiça.

O parlamentar afirmou à Rede Globo que a esposa dele, Luciane Bezerra, prefeita de Juara, recebeu dinheiro para quitar dívidas de campanha eleitoral.

O advogado de Silvio Cesar afirmou ao JN que não pode comentar porque a delação está sob sigilo.

COM A PALAVRA, A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

Com relação à matéria divulgada no Jornal Nacional da TV Globo na noite desta quinta, 28.08.17, onde aparece o procurador do Estado, Alexandre César, que à época da gravação estava no exercício do mandato de Deputado Estadual, a Procuradoria Geral do Estado considera as imagens graves e aguardará o levantamento do sigilo da delação do ex-governador Silval Barbosa para tomar as providências cabíveis, que podem ensejar, inclusive, a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar caso identifique alguma infração aos deveres do cargo de Procurador do Estado.

COM A PALAVRA, ALEXANDRE CESAR

O procurador do Estado e ex-deputado estadual (PT), Alexandre Cesar, disse que só ficou sabendo da delação por meio da imprensa. Questionado sobre as imagens, ele respondeu: “Não vou me manifestar sobre os cinco segundos (do vídeo). Vou responder sobre todo o processo, quando tiver acesso”.