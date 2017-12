Senador diz à polícia que hackers invadiram seu Twitter e curtiram fotos de mulheres nuas

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) afirmou, nesta quinta-feira, 10, ter registrado Boletins de Ocorrência na Polícia do Senado e na Polícia Civil do Distrito Federal nos quais alega que sua conta de Twitter foi invadida por hackers, que curtiram ‘fotos de mulheres nuas, aparentemente menores de idade’.

“Minha conta foi invadida. Registrei ocorrência na Polícia Legislativa e DRCC. Não curti nenhuma foto de mulher nua”, afirmou o parlamentar.

Um Boletim de Ocorrência foi feito por uma assessora especial do Senador, que gere suas contas nas redes sociais. Segundo ela, entre os dias 31 de julho e três de agosto, uma ‘pessoa desconhecida, mediante intrusão, teria conseguido acesso ao perfil do senador no microblog Twitter’.

“É impossível à comunicante inquinar suposta autoria para o evento, todavia presume-se haver algum viés relacionado à intensa atividade parlamentar do Senador”, alegou a funcionária de gabinete.

O senador também diz ter levado o caso à Polícia Civil do Distrito Federal.