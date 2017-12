‘Sempre nas eleições ele me procurava’, diz delator sobre Henrique Alves, terceira baixa do governo Temer Ex-presidente da Transpetro afirma em depoimento gravado na Procuradoria que fez quatro doações que somaram R$ 1,55 milhão a ministro do Turismo que nesta quinta-feira, 16, pediu demissão; veja o relato do delator sobre Henrique Eduardo Alves