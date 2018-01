‘Sempre acreditei na Justiça do meu país’, diz Aécio sobre decisão de Marco Aurélio

Aécio Neves. Foto: Valter Campanato/Agência BrasilO senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta sexta-feira, 30, que ‘sempre’ acreditou na Justiça. Pela manhã, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou a prisão do tucano e devolveu-lhe mandato no Senado – medida que havia sido decretada pelo ministro Edson Fachin, no dia 17 de maio.

“Recebo com absoluta serenidade a decisão do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma como acatei de forma resignada e respeitosa a decisão anterior”, declarou Aécio, em nota. “Sempre acreditei na Justiça do meu país e seguirei no exercício do mandato que me foi conferido por mais de 7 milhões de mineiros, com a seriedade e a determinação que jamais me faltaram em 32 anos de vida pública”, afirmou Aécio.

Ministro Marco Aurélio também decidiu que o tucano poderá entrar em contato com outros investigados do caso JBS – incluindo sua irmã, Andrea, e até deixar o País.

Fachin havia imposto outras duas medidas cautelares ao tucano – proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto de fatos revelados na delação da JBS e a proibição de se ausentar do País, devendo entregar seu passaporte. Marco Aurélio derrubou todas essas medidas cautelares.

Ao reconduzir Aécio ao Senado, Marco Aurélio declarou expressamente o que pensa do tucano, de quem se revelou profundo conhecedor da biografia.

“É brasileiro nato, chefe de família, com carreira política elogiável – deputado federal por quatro vezes, ex-presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas Gerais em dois mandatos consecutivos, o segundo colocado nas eleições à Presidência da República de 2014 – ditas fraudadas –, com 34.897.211 votos em primeiro turno e 51.041.155 no segundo, e hoje continua sendo, em que pese a liminar implementada, senador da República, encontrando-se licenciado da Presidência de um dos maiores partidos, o Partido da Social Democracia Brasileira”, afirmou.

Recebo com absoluta serenidade a decisão do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma como acatei de forma resignada e respeitosa a decisão anterior. Sempre acreditei na Justiça do meu país e seguirei no exercício do mandato que me foi conferido por mais de 7 milhões de mineiros, com a seriedade e a determinação que jamais me faltaram em 32 anos de vida pública.