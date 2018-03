Seis pré-candidatos se reúnem para discutir sucessão de Janot

Uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 10, na Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), definiu o calendário da eleição interna do Ministério Público Federal que resultará na escolha da lista tríplice da qual o presidente Michel Temer vai tirar o próximo procurador-geral da República. Participaram do encontro os pré-candidatos Carlos Frederico dos Santos, Nicolao Dino, Mário Bonsaglia, Raquel Dodge, Sandra Cureau e Ela Wiecko. Todos almejam substituir Rodrigo Janot no cargo máximo do MPF.

Como não há uma normativa fixa para regular a eleição entre os procuradores, a reunião organizada pela ANPR tem como objetivo ouvir sugestões e debater com os pré-candidatos o melhor calendário e as regras básicas da votação. No encontro ficou decidido que o processo eleitoral começa em maio. A expectativa é que na segunda quinzena do mês, por volta do dia 16, seja lançado o edital para abertura das inscrições para os interessados. O prazo para inscrição será de 10 dias.

Com isso, a previsão é que a campanha entre os candidatos ocorra ao longo do mês de junho. Serão 30 dias de campanha. Segundo o procurador José Robalinho Cavalcanti, presidente da ANPR, a ideia inicial é realizar ao menos cinco debates ao longo da campanha para que os candidatos possam expor suas ideias e levar suas propostas a todos os integrantes da instituição.

Sobre a importância da escolha do substituto de Janot, em meio às investigações contra políticos em grandes operações como a Lava Jato, Robalinho aponta que essa questão sempre volta à tona por conta dos importantes processos sob os cuidados da PGR, mas que esses fatores não interferem na escolha. “A escolha da lista tríplice é um avanço institucional para o Brasil e o método é aprovado pelas principais lideranças partidárias”, explica o procurador. Para Robalinho, a ANPR sempre produz uma lista inatacável e com candidatos que honram a carreira do Ministério Público.