Sede do PMDB, em Alagoas, é alvo de buscas da PF

A sede do PMDB, em Alagoas, foi alvo da Operação Catilínias, da Polícia Federal, nesta terça-feira, 15. O presidente da sigla, no Estado, é o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Também foi alvo da operação o ex-vice-governador de Alagoas, José Wanderley Neto – 1º tesoureiro do partido, no Estado.

A operação Catilinárias cumpre ao todo 53 mandados de busca e apreensão – na Câmara dos Deputados, sede do PMDB em Alagoas, na residência dos investigados, endereços funcionais, sedes de empresas, escritórios de advocacia e órgãos públicos – expedidos pelo STF, referentes a sete processos instaurados a partir de investigações da Lava Jato. Os mandados, expedidos pelo ministro Teori Zavascki, estão sendo cumpridos no Distrito Federal (9), em São Paulo (15), no Rio (14), no Pará (6), em Pernambuco (4), em Alagoas (2), no Ceará (2) e no Rio Grande do norte (1).

COM A PALAVRA, O SENADOR RENAN CALHEIROS

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NOTA À IMPRENSA

O diretório do PMDB Alagoas tem todas suas contas aprovadas e publicadas de maneira transparente.

O presidente do Senado, Renan Calheiros, informa ainda que, mesmo tendo prestado todas as informações, colocou à disposição quaisquer outros elementos que se façam necessários, bastando uma requisição.

O senador Renan reitera, mais uma vez, que jamais autorizou, credenciou ou consentiu que terceiros falassem em seu nome em qualquer circunstância em qualquer lugar.

Secretaria de Imprensa

Presidência do Senado Federal