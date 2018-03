Secretário da Agricultura de SP recebeu R$ 50 mil via caixa 2, dizem delatores Executivos do Grupo Odebrecht afirmaram à Procuradoria Geral de Justiça que a empreiteira pagou R$ 50 mil via caixa 2 para a campanha do deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim (PPS-SP), atual secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin