Integrantes da Frente Povo Sem Medo e do MTST invadiram nesta segunda-feira, 16, o famoso triplex do Guarujá, pivô da condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato, em protesto contra a prisão do petista para cumprimento de uma pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“Se é do Lula é nosso”, dizia uma faixa pendurada na sacada do triplex 164 – A, no condomínio Solaris. “Se não é, por que prendeu?”, questiona outra faixa.

Os manifestantes invadiram o imóvel por volta das 8h30 e só saíram do prédio às 11h30. Além da ocupação, havia ainda um grupo de 70 apoiadores em frente ao triplex.

“É uma denúncia da farsa judicial que levou Lula à prisão. Se o triplex é dele, então o povo está autorizado a ficar lá. Se não é, precisam explicar porque ele está preso”, disse o pré-candidato à Presidência do PSOL, Guilherme Boulos, que também participou do ato, nas redes sociais.

Moradores reclamaram do ato. “Estou com medo dentro da minha própria casa. Eles não estão no apartamento do Lula, eles invadiram um condomínio que é de várias pessoas. Têm de sair daqui algemados”, protestou uma moradora.