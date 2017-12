Runner Higienópolis matriculou alunos ‘poucas semanas’ antes de fechar as portas

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, foi informada por alunos da Runner Higienópolis que a academia não avisou que fecharia as portas. Os fiscais ouviram ainda alunos relatando que fecharam contrato com a unidade da Runner ‘poucas semanas’ antes de as portas da unidade da Avenida Angélica serem fechadas. Uma multidão de 1,5 mil alunos ficou sem aula e sem seu dinheiro de volta. Muitos informaram que vão à Justiça.

O Procon notificou a academia na quarta-feira, 2, para prestar esclarecimentos sobre o encerramento das atividades da unidade em Higienópolis. O fechamento das portas na segunda-feira, 31, provocou revolta nos alunos que chamaram a Polícia Militar.

Na notificação, a Fundação pede esclarecimentos sobre o motivo do fechamento, como os consumidores estão sendo informados, quais os canais disponibilizados para a comunicação com os alunos, quais as providências para ressarcir os consumidores que já haviam antecipado mensalidades, entre outros.

No ato da entrega da notificação, os fiscais ouviram de consumidores que o telefone colocado à disposição não estava atendendo, o que foi constato pelos fiscais. Segundo o Procon, as constatações servirão para embasar processo administrativo que será aberto contra a empresa. Ao final, a academia poderá ser multada.

O Procon-SP orienta aos consumidores que procurem a academia e solicitem que esta forneça documentos comprovando a solicitação de cancelamento de pagamentos futuros no cartão de crédito ou a devolução dos valores pagos antecipados.

Os consumidores que tiverem dificuldade de entrarem em contato com a empresa ou que se sentirem lesados por qualquer outro motivo, podem abrir reclamação no Procon-SP ou mesmo procurar a Justiça.

