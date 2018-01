Rui Falcão diz à PF que ‘bom projeto de País’ explica doações ao PT de empreiteiras investigadas na Lava Jato

O presidente do PT, Rui Falcão, explicou, em depoimento prestado à Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, que as empreiteiras OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correa e UTC são as maiores doadoras do partido porque a legenda “tem um bom projeto para o País”. Todas as empresas são investigadas por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás.

Falcão afirmou também que não recorda em que momento o PT procurou as empresas investigadas para obter doações, e reiterou à Polícia Federal que as contas das duas campanhas da presidente Dilma Rousseff foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.

Indagado pelos investigadores se vê alguma razão especifica para que tantos réus colaboradores na Operação Lava Jato apontem o PT como beneficiário do esquema de corrupção, Falcão respondeu que acredita haver uma tentativa de criminalização do partido. O petista voltou a afirmar que acredita na inocência do tesoureiro João Vaccari Netto, condenado por lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa.

O depoimento foi colhido em 8 de dezembro na sede da Polícia Federal em Brasília dentro do inquérito da Lava Jato que investiga parlamentares, ex-parlamentares e dois operadores do esquema. Falcão foi ouvido como informante e não é investigado no esquema.