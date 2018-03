Revelações do executivo da Camargo Corrêa sobre ‘compromisso’ com Lobão Gustavo da Costa Marques depôs em outubro na PF em Porto Alegre, admitiu ter ocultado informações para seguir 'versão estabelecida' pela empreiteira e relatou detalhes de um encontro, em 2011, na residência do então ministro de Minas e Energia do governo Dilma para tratarem de propinas milionárias