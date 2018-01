Resposta de Cristiano Zanin Martins a Ariel Dotti

São Paulo, 3 de setembro de 2017.

Em relação aos comentários feitos pelo professor René Ariel Dotti em entrevista ao Blog do Fausto Macedo, publicado pelo Estadão em 03/09/2017, o advogado Cristiano Zanin Martins esclarece que:

“Ao me atacar nas páginas do Estadão nesta data (03/09) o advogado René Ariel Dotti mostra mais uma vez estar desconectado dos valores da advocacia, sobretudo da independência, da legalidade dos procedimentos e da defesa intransigente das garantias fundamentais.

“Dotti ainda falta com a verdade ao tentar justificar seu comportamento indevido durante o interrogatório do ex-Presidente Lula no dia 10/03/2017. Jamais formulei uma agressão pessoal ao juiz ou a qualquer dos profissionais presentes naquele ato processual. Ao contrário, agi dentro dos limites éticos e jurídicos para impedir que as grosseiras violações ao direito de defesa do meu cliente prosseguissem.

“O advogado contratado pela Petrobras, como fica claro em sua entrevista, segue a mesma atuação política de membros da Lava Jato de Curitiba contra Lula. O ataque aos advogados do ex-Presidente faz parte dessa atuação.

“O vídeo do interrogatório do ex-Presidente Lula bem como o vídeo de renomados advogados criticando a postura de Dotti naquele ato são públicos e estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha interesse na verdade dos fatos”.

CRISTIANO ZANIN MARTINS