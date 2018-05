‘República de Curitiba’ vira vedete nos votos dos deputados paranaenses

A ‘República de Curitiba’ virou vedete nas declarações de voto dos deputados pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Referência à sede da estrondosa Operação Lava Jato, a bancada do Paraná enalteceu o juiz federal Sérgio Moro – titular da 13ª Vara Federal de Curitiba onde estão os processos em primeira instância – e os trabalhos de investigação de corrupção na Petrobrás, durante a votação deste domingo, 17.

Dos 30 parlamentares do Paraná que votaram, 26 foram a favor do prosseguimento do processo de impeachment.

“Como delegado da Polícia Federal meu voto vai pelo fim da facção criminosa ‘lulopetista’. Fim da ‘pelegagem’ da CUT, fim da CUT e seus marginais. Viva a Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha. Sim presidente”, afirmou o deputado Fernando Francischini (SD-PR), ao declarar seu voto.

VEJA O PLACAR DE COMO VOTARAM OS DEPUTADOS DO PARANÁ

Apesar de não integrar os elementos do processo formal de impeachment da presidente Dilma, as investigações da Lava Jato ajudaram partidos da oposição a pavimentarem o caminho que levou à votação na Câmara, neste domingo.

O termo “república de Curitiba” refere-se aos investigadores do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, baseados na capital paranaense e que iniciaram as investigação na Petrobrás e tomou corpo após a divulgação dos grampos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alvo da 24ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Aletheia.

“Eu estou, sinceramente, estou assustado é com a república de Curitiba porque a partir de um juiz de primeira instância tudo pode acontecer nesse País, tudo pode acontecer’, afirmou Lula para a presidente Dilma, em um conversa gravada em que ele fala sobre suas preocupações com as apurações e cita a cidade onde se aloja a força-tarefa que fez ruir o cartel de propinas na Petrobrás, o maior escândalo de corrupção já descoberto no País.