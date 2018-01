Renato Duque pediu US$ 300 mil à empresa de Pasadena, diz delator

Por Ricardo Brandt, Julia Affonso, Mateus Coutinho e Fausto Macedo

O ex-gerente de Engenharia da Petrobrás Pedro Barusco afirmou em sua delação premiada que o ex-diretor de Serviço Renato Duque – acusado de arrecadar propina para o PT no esquema de corrupção na estatal petrolífera desbaratado pela Operação Lava Jato – pediu ao representante da multinacional SBM Julio Faerman a quantia de US$ 300 mil a título de “reforço de campanha durante as eleições de 2010”.

“Provavelmente atendendo pedido de João Vaccari Neto, o que foi contabilizado à época como pagamento destinado ao Partido dos Trabalhadores”, afirmou Barusco, sobre os pagamentos de propina da SBM, empresa envolvida no mais emblemático escândalo da Petrobrás – a compra da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

Braço direito do ex-diretor de Serviços – nome indicado pelo PT na Petrobrás -, Barusco afirmou que recebeu entre 1998 e 2010 US$ 22 milhões em propina por conta de contratos entre a Petrobrás e a SBM. O delator detalhou as contas por onde esse dinheiro passou, sendo guardado na Suíça.

O delator apontou que a SBM pagou propina em contrato de plataforma do pré-sal. “No ano de 2007 foi firmado contrato entr a SBM e a Petrobrás para fornecimento de um FPSO chamado P-57, cujo valor do contrato foi de R$ 1,25 bilhão, período em que já ocupava o cargo de gerente-executivo de Engenharia, tendo recebido 1% sobre o valor do contrato a titulo de propina, paga por Julio Faerman período 2007 até outubro de 2010.”