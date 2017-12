Relator da Lava Jato conclui voto sobre condenação de Lula no caso triplex

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da ação penal contra o ex-presidente Lula – caso triplex – no Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF4), elaborou relatório e voto e encaminhou o processo para análise do revisor na sexta-feira, 1. Não há previsão de data para julgamento do recurso do ex-presidente contra a condenação a 9 anos e 6 meses e também da apelação do Ministério Público Federal.

Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em 1 instância. O TRF4 é o tribunal de apelação.

Segundo a Corte Federal, o revisor fará o mesmo trabalho: analisará todo processo para elaborar seu voto.

Após esta etapa, o revisor passará o processo para o terceiro magistrado da oitava turma, que também analisará todo o processo. É o revisor que marca dia do julgamento.

Os votos só serão conhecidos no dia do julgamento.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO CRISTIANO ZANIN MARTINS, QUE DEFENDE LULA

O TRF4 deve informar o motivo pelo qual o recurso do ex-presidente Lula está tramitando nessa velocidade, fora do prazo-médio observado em outros casos. Vamos pedir ao Tribunal informações sobre a ordem cronológica dos recursos em tramitação.