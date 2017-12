Reformas não solucionam problemas na política revelados pela Lava Jato, diz procurador

As propostas em discussão no Congresso para uma reforma política não solucionam problemas que foram revelados pelas investigação da Operação Lava Jato. A afirmação é do procurador regional da República Carlos Fernando do Santos Lima, da força-tarefa de Curitiba, que denunciou criminalmente nesta terça-feira, 22, o ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine. Segundo ele, as propostas não acabam com as “dispendiosas campanhas eleitorais” e são para manter “o poder” e o “foro privilegiado” dos parlamentares.

“Temos N reformas em andamento no Congresso Nacional. A Lava Jato revelou os fatos existentes no País de uma corrupção sistêmica que visa essencialmente financiar os partidos políticos”, afirmou Carlos Fernando, em entrevistas à imprensa, sobre a denúncia contra Bendine.

“A Lava Jato mostrou que a política no Brasil é muito cara e, com isso, partidos e políticos buscam fontes ilegais de financiamento.”

Questionado sobre as reformas, ele afirmou que a “movimentação no Cogresso Nacional nada tem a ver com a solução desses problemas”. “Na verdade, o que o Congresso Nacional está fazendo é tentar salvar o mesmo mecanismo de eleições extremamente caras, de marketing político, de programas de televisão extramemente dispendiosos. Eles não estão propondo nenhuma reforma específica que combata essa onerosidade das campanhas políticas.”

Para o procurador, o distritão proposto por deputados “é a forma mais cara de se fazer campanhas políticas para deputados federais e estaduais e de vereadores”. Ele criticou também a criação de um fundo de financiamento público para campanhas. “Realmente não temos nenhuma propiosta que vise, realmente, solucionar o problema apresentado pela Lava Jato.”

Críticos mais tenaz da reação política contra a Lava Jato, entre integrantes da força-tarefa, Carlos Fernando afirmou que os membros do Congresso promovem uma “reforma política para manterem um sistema e se manterem no Poder, como deputados federais e senadores, mas também com foro privilegiado”.